Çorum'da Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu
Çorum'da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sürücüler ve mahalleli, ev yüklü kamyonu görünce şaşkınlığa uğradı. Ahşap prefabrik evi kamyonun kasasına yükleyen sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallelinin fotoğrafını çektiği kamyonun sürücüsünün evi, bağ evleri bölgesine götürdüğü belirlendi. Sürücü daha sonra yoluna devam edip, gözden kayboldu.
1989 YILINDA ÇEKİLEN SAHNE, YENİDEN CANLANDI
Ayrıca, ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini anımsattı. 1989'da Kartal Tibet'in yönettiği ve senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı 'Gülen Adam' filminde, dönemin hayat şartları, fakirlik, gecekondu yıkımları ve bunların karşısında akıll��ca düşünen bir adamın başına gelenler anlatılır. Kemal Sunal'ın hayat verdiği Yusuf Şaplak gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren biridir. Herkes onun ağlayacağı olayı beklemektedir. Bu sırada Yusuf ev alacak parası olmadığı için gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yıkım ekiplerinden kurtarmak için tekerlekli bir platformun üzerine inşa eder. Yusuf zorlu hayat şartlarıyla boğuşur.
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