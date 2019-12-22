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Çorum'da Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
KEMAL SUNAL'IN 'GÜLEN ADAM' FİLMİ GERÇEK OLDU

'da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü 'ın oynadığı '' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.

Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sürücüler ve mahalleli, ev yüklü kamyonu görünce şaşkınlığa uğradı. Ahşap prefabrik evi kamyonun kasasına yükleyen sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallelinin fotoğrafını çektiği kamyonun sürücüsünün evi, bağ evleri bölgesine götürdüğü belirlendi. Sürücü daha sonra yoluna devam edip, gözden kayboldu.



1989 YILINDA ÇEKİLEN SAHNE, YENİDEN CANLANDI

Ayrıca, ev yüklü kamyon, başrolünü 'ın oynadığı '' filmindeki ev taşıma sahnesini anımsattı. 1989'da Kartal Tibet'in yönettiği ve senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı 'Gülen Adam' filminde, dönemin hayat şartları, fakirlik, gecekondu yıkımları ve bunların karşısında akıll��ca düşünen bir adamın başına gelenler anlatılır. Kemal Sunal'ın hayat verdiği Yusuf Şaplak gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren biridir. Herkes onun ağlayacağı olayı beklemektedir. Bu sırada Yusuf ev alacak parası olmadığı için gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yıkım ekiplerinden kurtarmak için tekerlekli bir platformun üzerine inşa eder. Yusuf zorlu hayat şartlarıyla boğuşur.

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