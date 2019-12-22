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İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumuz etkiledi! Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
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için etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Şiddetli lodos nedeniyle , şehir hatları ve , sabah saatlerindeki seferleri iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan ’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu. İstanbul’daki ile ilgili son notları A Haber muhabiri aktardı.

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri () ve İstanbul Şehir Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.

Gece saatlerinden bu yana etkili olan , kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

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İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

"12.00 - Yalova-Pendik, 12.00 - Pendik-Yalova, 12.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.30 - Bursa-Büyükçekmece, 18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.30 - Büyükçekmece-Bursa, 21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı."

İstanbul Şehir Hatlarında da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumuz etkiledi! Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ LODOS HAYATI OLUMUZ ETKİLEDİ! BEYOĞLU’NDA LODOSUN ETKİSİYLE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU




BEYOĞLU'NDA LODOSUN ETKİSİYLE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. 'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu

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