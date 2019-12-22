İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumuz etkiledi! Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
İstanbul için lodos etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, şehir hatları ve BUDO, sabah saatlerindeki seferleri iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu. İstanbul’daki hava durumu ile ilgili son notları A Haber muhabiri aktardı.İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Şehir Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.
Gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
"12.00 - Yalova-Pendik, 12.00 - Pendik-Yalova, 12.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.30 - Bursa-Büyükçekmece, 18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.30 - Büyükçekmece-Bursa, 21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı."
İstanbul Şehir Hatlarında da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
BEYOĞLU'NDA LODOSUN ETKİSİYLE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU
Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.
Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tarlada görünce şok oldu! Hemen ABD'ye gönderdi
- Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar geliyor...
- İstanbul'a kar yağacak mı?
- 'Ruam' hastalığı otel rezervasyonlarını iptal ettirdi
- Valilikten Bursa için önemli uyarı
- Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
- Kahreden kaza! Yaralanan 4 kişiden 2'si…
- 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Uludağ'da orman yangını!
- İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumuz etkiledi! Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
- CHP'yi FETÖ yönetiyor!
- Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?
- Kendinden o kadar emindi ki… Sosyal medyayı sallayan yarışmacı!
- 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
- Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?
- 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV