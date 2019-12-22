Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
Ankara Valiliği, 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.
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