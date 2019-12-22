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Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
ANKARA VALİLİĞİ UYARDI: KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Valiliği, 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

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