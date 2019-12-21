Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "19 Aralık'ta Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız 21 Aralık tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım
- Türk gemisinde dehşet! Kaptanı öldürdü, yaralılar var...
- Şanlıurfa’da otel odasında hazine çıktı!
- Diyarbakır'da genç kızın şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
- İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı
- Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank!
- İstanbul'da can pazarı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı...
- Seferler iptal edildi
- Eğilip bakınca şok oldu
- Uçakta kahreden ölüm
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!
- Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'dan Türkiye hakkında kara propaganda
- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: Birileri bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat...
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!