21 Aralık 2019, Cumartesi
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Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
HAKKARİ'DE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

yapılan açıklamada, "19 Aralık'ta bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız 21 Aralık tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

detaylar gelecek...

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