21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
İSTANBUL'DA HAREKETLİ ANLAR! POLİSLE ÇATIŞTI

Ümraniye'de takipteki kişi, kovalamacanın ardından polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Olay nedeni polis alarma geçti.

Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik polis ekiplerine ateş açtı. Polis de şahsa ateş açınca silahlı çatışma yaşandı. Polis tarafından vurularak durdurulan şahıs yaralandı.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Ümraniye Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, narkotik polis ekipleri seyir halinde olan bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil içerisindeki şahıs bir anda silahını çekerek polise ateş açtı.

VURULDU

Polis de şahsa karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada şahıs, polis tarafından vurularak yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa hastaneye kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN