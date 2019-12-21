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Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı görüp bakan sürücü şok oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
EĞİLİP BAKINCA ŞOK OLDU

'nın Manavgat ilçesinde park halindeki ticari aracın marş dinamosu hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sürücü durumun farkına araç çalışmayınca vardı. Aracın altındaki civatayı gören sürücü kardeşi ile birlikte aracın altına baktıklarında marş dinamosunun çalındığını gördü.

Olay bu sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin önünde park halinde bulunan 07 LJ 586 plakalı ticari aracın motorunun alt kısmında bulunan marş dinamosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülmek suretiyle çalındı.

Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı görüp bakan sürücü şok oldu ÇALIŞMAYAN ARACIN ALTINDAKİ CIVATAYI GÖRÜP BAKAN SÜRÜCÜ ŞOK OLDU

"HEMEN POLİSE HABER VERDİK"

Sabah karanlığında aracını çalıştırmak istediğini belirten araç sahibi M.O. "Aracım marşa basmayınca kardeşimi aradım. Gelip baktı. Aracın altına baktığımızda cıvata gördük. Altına dikkatlice bakınca marş dinamosunun olmadığını gördük. Hemen polise haber verdik" dedi.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili gerekli incelemelerde bulunurken olayın şüphelilerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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