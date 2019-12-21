Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı görüp bakan sürücü şok oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki ticari aracın marş dinamosu hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sürücü durumun farkına araç çalışmayınca vardı. Aracın altındaki civatayı gören sürücü kardeşi ile birlikte aracın altına baktıklarında marş dinamosunun çalındığını gördü.
Olay bu sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin önünde park halinde bulunan 07 LJ 586 plakalı ticari aracın motorunun alt kısmında bulunan marş dinamosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülmek suretiyle çalındı.
"HEMEN POLİSE HABER VERDİK"
Sabah karanlığında aracını çalıştırmak istediğini belirten araç sahibi M.O. "Aracım marşa basmayınca kardeşimi aradım. Gelip baktı. Aracın altına baktığımızda cıvata gördük. Altına dikkatlice bakınca marş dinamosunun olmadığını gördük. Hemen polise haber verdik" dedi.
POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili gerekli incelemelerde bulunurken olayın şüphelilerinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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