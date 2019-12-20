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Hatay'da korkunç olay! Anne 2 yaşındaki oğlunu boğup 150 metre yükseklikten arabayı uçuruma sürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
KORKUNÇ OLAY! ANNEDEN KAN DONDURAN İTİRAF!

'da, 150 metre yükseklikten otomobiliyle uçuruma yuvarlanıp yaralanan Gökben O.'nun, 2 yaşındaki oğlu Efe'yi boğarak öldürdükten sonra otomobiliyle girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği iddia edildi.

Çarşamba akşamı meydana gelen olayda, Gökben O.'nun kullandığı otomobil, Döver Mahallesi'nde, yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Eşinin yapıp yaralandığı bildirilen Mehmet O., hemen kaza yerine gitti. Ancak 2 yaşındaki oğlunun otomobilde olmadığını gördü. Bunun üzerine Subaşı Mahallesi'ndeki evine giden baba, oğlu Efe'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu.

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