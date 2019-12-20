İstanbul'da şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da, şantaj ve kumpas amaçlı kullanıldığı iddia edilen gizli kameraları yasa dışı yollarla yurda getirip satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Baskınlarda akla gelmeyecek cihaz ve aletlere monte edilmiş 558 adet kameralı ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye uzak doğu ülkelerinden kaçak yollarla getirildiği belirlenen ve bazı masaj salonları ve günübirlik evlerde şantaj amaçlı kullanıldığı, bazı kişilerin eşlerini, sevgililerini takip etmek, iş ilişkilerinde gizli çekimler yaparak şantaj ve kumpas oluşturmak amaçlı kullanıldığı ileri sürülen gizli kameraların piyasaya el altından satıldığı yönünde istihbarat aldı.