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Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
GÖRÜNTÜLER OLAY OLMUŞTU! O ÖĞRETMEN HAKKINDA FLAŞ KARAR

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan 'nda çekilen bir görüntü ilköğretimde şiddet tartışmasını alevlendirdi. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma öğrencisine uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerle ilgili olarak soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrenciyi darp eden bir öğretmene ait olduğu belirtilen görüntülerle ilgili, soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ankara'da bir ilkokulumuzda dün (19.12.2019) yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.'' ifadeleri kullandı.

Görüntülerde öğretmen "Yeter ya, şu çocuğu alın başımdan. Lanet olsun" diyerek çocuğu tartaklayıp sınıftan atmaya çalışıyor.

Öğretmenin sözleri ardından çocuğun tükürmesi sonrasında tepki gösterdiği, görüntülerin devamında çocuğun okul çantasını yere fırlattığı da dikkat çekiyor.

Görüntüleri paylaşan kişi Tohum Otizm Vakfı Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin paylaşımında, "Ankara Teğmen Kalmaz İlkokulu sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrencisine şiddet uyguluyor" ifadesini kullandı.

Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar… SON DAKİKA: ANKARA'DAKİ İLKOKULDA O GÖRÜNTÜLER OLAY OLMUŞTU! ÖĞRETMEN HAKKINDA FLAŞ KARAR…

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