Dere yatağından gelen çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi
Adıyaman’da bir dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi. Ekipler, saatlerce dere yatağında, ‘Sesimi duyan var mı’ diye bağırarak arama yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi'nde zifiri karanlık içerisinde kadın çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Ellerinde el fenerleriyle dere yatağını didik didik arayan ekipler, defalarca 'Sesimi duyan var mı' şeklinde çağrıda bulundu.
BEBEK CESEDİ...
Olay yerine gelen Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, dere yatağının madde bağımlısı kişiler tarafından sürekli kullanıldığını, bir kaç yıl önce dere yatağında bir bebek cesedinin bulunduğunu, dere yatağının kısa süre içerisinde kapatılması gerektiğini vurguladı.
KİMSEYLE KARŞILAŞILMADI
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramaların sonucunda dere yatağında kimseyle karşılaşılmadı. Olay sonrasında aramalarını tamamlayan ekipler, olay yerinden ayrıldı. Konuyla alakalı soruşturma s��rüyor.
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