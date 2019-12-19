19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: "Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
MEHMETÇİKLERİMİZ PİŞİRDİKLERİ EKMEKLERİ RASULAYN'DAKİ KÖYLÜLERLE PAYLAŞTI

, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN