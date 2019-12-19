Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: "Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı"
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı."
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