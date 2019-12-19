Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?

Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu kimdir, nereli, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. Simit Sarayı son günlerde borç iddialarıyla gündeme gelmişti. 500 milyon dolarlık borç batağı iddialarına ilişkin Simit Sarayı’ndan açıklama geldi. Açıklamada Simit Sarayı'nın son üç yılda toplam 162 milyon 953 bin 789 dolarlık ihracat yaptığına dikkat çekildi. Peki, Simit Sarayı sahibi kim? İşte yanıtı!

Simit Sarayı sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu kimdir, nereli, kaç yaşında sorusu gündeme oturdu. Simit Sarayı'nın borç batağında olduğu ve batacağına ilişkin çıkan iddiaların ardından Simit Sarayı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada iddialara cevap verilirken, Simit Sarayı'nın faaliyetlerine devam ettiğine vurgu yapıldı. Peki, Simit Sarayı sahibi kimdir? İşte detaylar…

SİMİT SARAYI SAHİBİ KİMDİR?

Abdullah Kavukcu, 1973'de Erzincan'da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Erzincan'da tamamladıktan sonra kazandığı Anadolu Lisesinde okumak için İstanbul'a geldi. Aynı zamanda ticareti öğrenmesi için babasının açtığı markette çalıştı. Daha sonra Kapalıçarşı'da ticari yaşamına devam etti.

Kapalıçarşı'da edindiği ticari deneyimleri sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye başlayan Kavukcu'nun ismi o yıllarda iş hayatında yakaladığı başarılar ile anılmaya başladı.

Abdullah Kavukcu; 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayını kurdu. 2009'da yeni bir yatırım olarak Türkiye'de ilk kez otoban Avm projesini gerçekleştirerek Parkshop Avm'yi hizmete açtı.

2012'de Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Kavukcu aynı zamanda Kavukcu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte, şirket bünyesindeki inşaat, gıda, yönetim ve danışmanlık gibi farklı is kollarıyla da faaliyet göstermektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Kavukcu iş hayatının yanı sıra farklı sosyal sorumluluk projelerinde de yönetici olarak yer almaktadır.

SİMİT SARAYI'NDAN AÇIKLAMA

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, son günlerde medyada yer alan "500 milyon dolarlık borç" batağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Simit Sarayı'nın 2002 yılında kurulduğunu dile getiren Kavukcu, 2010 yılında Hollanda'da ilk yabancı şubenin açılmasını takiben Simit Sarayı'nın bugün itibarıyla 25 ülkedeki tüketicilerle ürünlerini buluşturduğunu ve 11 bin 250 kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.

Simit Sarayı'nın 2005 yılında TUBİTAK onaylı dünyanın ilk simit fabrikasını kurduğunu aktaran Kavukcu, "2015 yılında ise 300 milyon adet yıllık üretim kapasiteli dünyanın en büyük simit fabrikasının yatırım harcamasını tamamlamıştır" dedi.

"SİMİT SARAYI YALNIZCA SON ÜÇ YILDA 163 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI"

Simit Sarayı'nın ayrıca son üç yılda toplam 162 milyon 953 bin 789 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kavukcu, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana simit ve diğer ürünlerimizi Türkiye'deki fabrikamızda üreterek doğrudan ürün ve hizmet ihracatına katkı sağlayarak, ürünlerimizin doğrudan tüketiciye ulaştığı bir üretim ekosistemi geliştirdik. Birçok bağımsız denetleme kurumu tarafından denetlenen ve finansal yapısında başta ihracata dayalı bir büyüme grafiği çizen Simit Sarayı, yalnızca son üç yıla bakıldığında TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer almıştır."

"ASILSIZ İDDİALAR HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK"

Kavukcu, medyada yer alan asılsız iddialara karşı hukuki olarak harekete geçileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Simit Sarayı bu kara kampanyaya pabuç bırakmayacak, aksine dünya ölçeğinde büyük bir pazar oluşturan şirketimize sermaye katkısıyla, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir. Dünyanın 25 ülkesinde Simit Sarayı mağazaları bulundurarak bayrağımızı gururla taşıyor olmamızı görmezden gelip, markanın tamamen asılsız ithamlarla 500 milyon dolarlık borcu olduğu yorumlarını yapanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır. Bunlara ek olarak kesinlikle yalan ve itibar suikastı olan her haber için açacağımız davanın, 11 bin 250 çalışan ve yüzlerce iş ortağı ve paydaşlarımız için de ayrı bir önem taşıdığını da belirtmek istiyoruz."

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