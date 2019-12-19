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Sultangazi'de lisede korkunç olay! Bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2019
LİSEDE KORKUNÇ OLAY! KURTARILAMADI...

'un ilçesinde lise öğrencisi genç, okul çıkışında "yan baktın" kavgasında bir başka lise öğrencisi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan genç hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay dün saaat 16.00 sıralarında Gazi Ticaret Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Okul çıkışında 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi , yine bir başka lisenin öğrencisi ile "y-Yan baktın" diyerek tartışmaya başladı. Aralarında daha önce de sürtüşme yaşanan ikilinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı gören bazı öğretmenler kavgayı ayırmak için olay yerine koştu. Kavga sırasında diğer okulun öğrencisi Yasin Yağız'ı karnından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Lisede korkunç olay! Bıçaklanarak öldürüldü LİSEDE KORKUNÇ OLAY! BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ÖĞRETMENİ KENDİ OTOMOBİLİYLE GÖTÜRDÜ

Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Yağız'ı beden eğitimi öğretmeni kendi otomobiline alarak hastaneye yetiştirdi. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yasin Yağız'ı bıçaklayan lise öğrencisi ve yanındaki bir başka lise öğrencisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki genç ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirlği'ne götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Birinin elinde kemer birinin elinde bıçak vardı. Geldi soktu karnına. Okul dışında oldu olay Ölen öğrenciydi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Kavganın neden başladığını bilmiyorum. Birisinin alnında yarık vardı" diye konuştu.

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