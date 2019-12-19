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İşçi servisi istinat duvarına çarptı: 10 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2019
İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI

'nın Yatağan ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

'daki saat 08.00 sıralarında Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mermer fabrika ve ocaklarına işçi taşıyan İbrahim Sunman yönetimindeki 48 S 5259 plakalı minibüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan minibüs, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada servis minibüsü şoförü İbrahim Sunman ile işçilerden Mehmet Demir, Uğur Sunma, Mehmet Sait Aydın, Aydın Karadayı, Mahmut Derin, Serkan Gökçınar, Mehmet Yamuk, Kubilay Kırmızı ve Cüneyt Can yaralandı.

Yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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