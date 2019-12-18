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Son dakika: Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Son dakika haberine göre; - karayolu Dinar ilçesi yakınlarında ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Gül idaresindeki 50 DK 732 plakalı , - karayolu Dinar ilçesi yakınlarında Ali Acar yönetimindeki 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılardan otobüs muavini Ömer Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.

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