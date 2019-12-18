18 Aralık 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklara sis uyarısı | 18 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT! METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI

18 Aralık 2019 Çarşamba günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Aralık 2019 Çarşamba tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. 'nun kuzeydoğusu ile 'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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