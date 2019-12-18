Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklara sis uyarısı | 18 Aralık 2019 hava durumu
Giriş Tarihi: 18.12.2019
18 Aralık 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Aralık 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı
- İBB'nin çatısında intihar girişimi
- Arkadaşını domuz zannedip vurdu
- Feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı
- 201 kiloluk kadın için devlet el uzattı!
- Polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var
- Görenleri hayrete düşürdü! İşte gizli kalmış harika eserler
- 5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü!
- 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'
- 10 yaşındayken not yazıp okyanusa bıraktı
Daha Fazla Gör
- Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!
- ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci kimdir?
- Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kimdir? Gürses Kılıç nereli, kaç yaşında?
- Masterchef eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef son bölümde neler yaşandı?
- Ebe, hemşire, psikolog alımında son tarih! 17 bin 689 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sona erecek?
- Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ve AGİ 2020'de kadar olacak?
- Hekimoğlu dizisinin İpek’i kimdir? Ebru Özkan Saban kim, kaç yaşında, nereli?
- EDHO 152. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm tek parça izle! - ATV
- Son dakika: Samsun'da polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var
- Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izle!
- 31 Aralık Salı resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?