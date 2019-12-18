Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı!
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kazada, çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulanslar sevk edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
İlk bilgilere göre, Samsun'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, önce 55 LS 221 plakalı otomobile ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulanslar sevk edildi.
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