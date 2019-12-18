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Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI!

'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kazada, çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulanslar sevk edildi.

'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Samsun'da öğrenci servisi devrildi! Olay yerinden ilk görüntüler |Video SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

İlk bilgilere göre, Samsun'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, önce 55 LS 221 plakalı otomobile ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Öğrenci servisi kaza yaptı 2'si ağır 15 yaralı |Video ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI 2'Sİ AĞIR 15 YARALI |VİDEO

Kazada, çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulanslar sevk edildi.

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