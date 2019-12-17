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Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN SİS UYARISI

, Kayseri, , ve 'ta cuma gününe kadar yoğun sis etkili olacağını bildirdi. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

, Kayseri, , ve 'ta cuma gününe kadar yoğun sis etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta 20 Aralık Cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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