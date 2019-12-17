Son dakika: Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama

Son dakika haberine göre Ünlü iş adamı Rahmi Koç kalça kırığı tanısıyla Nişantaşı'nda bulunan hastaneye kaldırıldı. Başarılı ameliyat geçiren Koç, hastanede kalmaya devam ediyor.

İş adamı Rahmi Koç İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rahmi Koç'ta sol kalça kırığı teşhisiyle hastaneye geldi. Bugün yapılan ameliyatla birlikte 2 yıl önce konulan protez değiştirildi. Koç hastanede yatmaya devam ediyor.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:



SOL KALÇA KIRIĞI TANISI

Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır.



HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.



Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir.