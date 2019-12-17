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201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
201 KİLOLUK KADIN İÇİN DEVLET EL UZATTI!

'da yaşayan 65 yaşındaki 201 kiloluk kadın evinden çıkamaz duruma geldi. Yetkilerden yardım isteyen 'a el uzattı.

'nda yaşayan morbid obez hastası (65), 201 kiloya kadar ulaşınca evinden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve normal araçla da taşınamayan Darcan, üçüncü kattaki evinden 3 yıldır çıkamadığı için doktora dahi gidemedi.

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