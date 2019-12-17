201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki 201 kiloluk kadın evinden çıkamaz duruma geldi. Yetkilerden yardım isteyen Saniye Darcan'a Sağlık Bakanlığı el uzattı.
Zeytinburnu'nda yaşayan morbid obez hastası Saniye Darcan (65), 201 kiloya kadar ulaşınca evinden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve normal araçla da taşınamayan Darcan, üçüncü kattaki evinden 3 yıldır çıkamadığı için doktora dahi gidemedi.
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