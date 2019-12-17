17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'deki asayiş uygulamasında 371 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
İZMİR'DEKİ 371 ŞÜPHELİ YAKALANDI

'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Aralık arasında 348 araç ile 198 motosiklet ile yapılan kontrollerde 371 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 371 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Aralık'ta kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 348 araç ile 198 motosiklet kontrol edildi.

Uygulama kapsamında, 17 bin 505 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. 13'ü FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 371 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN