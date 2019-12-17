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Bakımsız olduğu için dövülerek öldürülen Filiz Tekin'in babasının anlattıkları şok etti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN FİLİZ'İN BABASININ ANLATTIKLARI ŞOK ETTİ!

'in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından 'bakımsız' olduğu için dövüldükten sonra hayatını kaybeden 'in (38) babası (80), savcılığa giderek, damadı ile annesi 'den şikayetçi oldu.  Osman Toprak, "Kızıma bunu yapanlar idam edilsin. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Komşuları da Filiz Tekin'in gördüğü şiddet nedeniyle eve gitmek istemediğini anlattı.

Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen , evlendikleri günden itibaren şiddet uyguladığı 18 yıllık eşi 'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz Tekin bayıldı. Koca, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, müdahalesinin ardından, Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, 2 çocuk annesinin organlarını bağışladı. Filiz Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut oldu.

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