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İBB'nin çatısında intihar girişimi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
İBB'NİN ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

...  iştiraklerinden olan A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.

girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. A.Ş'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı.

Son dakika: İBB'nin çatısında intihar girişimi |Video İBB'NİN ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ |VİDEO

Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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