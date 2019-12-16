Son dakika: DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
Ankara'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, tahliye edilen binadaki yangını, kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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