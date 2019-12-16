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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
METEOROLOJİDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Bitlis'te 4, 'de 5 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir" denildi.

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