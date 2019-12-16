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Antalya'da feci kaza! Takla atan araç...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
ANTALYA'DA FECİ KAZA! TAKLA ATAN ARAÇ...

'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada bir kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

, dün akşam saat 21.45 sıralarında -Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton blokuna çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi , gelini ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşındaki , Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir ara kalp masajı ile hayata döndürülen Telat Elmas, Antalya ya sevk edilmek üzere ambulansa alındı. Elmas'ın kalbi yeniden durunca ambulanstan geri indirilerek müdahaleye devam edildi. Telat Elmas yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ ANTALYA'YA SEVK DİLDİ
Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki torun Telat Elmas ameliyata alınırken Emine Elmas ve Aysel Elmas Antalya'ya sevk edildi. 3 yaralının da hayati tehlikesi devam ettiği bildirildi.

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