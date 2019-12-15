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Son dakika: Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Filiz Tekin öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
EŞİNİN DARP ETTİĞİ KADIN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

'in Ödemiş ilçesinde, eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi (38), dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kurumuna kaldırılırken, genç kadının organlarının bağışlandığı öğrenildi.

'in Ödemiş ilçesinde iddiaya göre sık sık eşi İ. Tekin tarafından şiddet gören iki çocuk annesi , yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Hastanesine kaldırılmıştı.

Son dakika: Eşinin 'bakımsızsın' diyerek darp ettiği Filiz Tekin hayatını kaybetti |Video SON DAKİKA: EŞİNİN 'BAKIMSIZSIN' DİYEREK DARP ETTİĞİ FİLİZ TEKİN HAYATINI KAYBETTİ |VİDEO

Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen genç kadın hastanede yaşam savaşı verirken, dün gece acı haber geldi. Tekin, yapılan müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Filiz Tekin'in, otopsi yapılmak üzere Kurumuna kaldırıldığı ve organlarının bağışlandığı öğrenildi. İki çocuk annesi Tekin, tarlada işçi olarak çalışıyordu.

Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı.

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