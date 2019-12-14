Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu halde yangın! 4 iş yeri küle döndü
Mersin'in Tarsus ilçesindeki sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 4 iş yeri küle döndü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri de, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Sabaha karşı 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinden alevlerin yükseldiğini gören gece bekçileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken iş yeri sahipleri ise ekmek teknelerindeki ürünleri kurtarmaya çalıştı.
4 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 4 iş yeri alevlere teslim oldu. İş yerlerini küle çeviren yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- ''Hanımağa'' yakalandı
- Dünya'yı bekleyen kaçınılmaz tehlike! Kan donduran fotoğraflar
- Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu
- Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
- Zehra Erdemir son yolculuğuna uğurlandı
- 'Kermes' baskını! Hepsi yakalandı
- Erzurum'da atlı hafızlar 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
- 2020’nin en iyi meslekleri belli oldu!
- Bakımevinde skandal görüntüler!
- Feci kaza! 10 metreden uçtu
- Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu halde yangın! 4 iş yeri küle döndü
- Bakan Varank'tan CHP'lilere tarihi cevap: Tek adam, 9 kez seçim kaybedip koltuğu bırakmayandır
- CHP'li belediyelerin haksız yere işten çıkardığı işçilerin kararlı direnişi
- Küresel İttifak Türkiye'ye karşı harekete geçti! Libya anlaşmasını hedef aldılar
- İstanbul'da otomobil alt geçide uçtu: 1 yaralı
- Mersin'de tefeci operasyonu! Çetenin lideri ''Hanımağa'' yakalandı
- 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! ABD, Prens Selman'a 1 ay süre verdi
- BM'nin Doğu Akdeniz açıklaması Rumları rahatsız etti: Reddediyoruz
- INSTAGRAM DONDURMA - Instagram Silme, Kapatma, Açma ve Dondurma Linki
- Fatih Terim neşteri vurdu Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı
- Türkiye, Rusya ile ikinci S-400 anlaşmasını yapmaya çok yakın