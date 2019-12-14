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İstanbul'da otomobil alt geçide uçtu: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
FECİ KAZA! 10 METREDEN UÇTU

'un ilçesinde gece 04.00 sıralarında 2.65 promil alkollü olduğu tespit edilen alkollü sürücünün kullandığı araç bariyerlere çarptı ardından 10 metreden alt yola uçtu. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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