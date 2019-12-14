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Kars'ta tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
KARS'TA TREN KAZASI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

’ta yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. ile ilgili tahkikat başlatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, 'a yük taşıyan DE 33 007 sayılı yük treni, sabah erken saatlerde Selim'e bağlı Karaçayır köyünde hemzemin geçitten geçmeye çalışan 36 EZ 255 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan, M.G., N.G. ve E.G. hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, , UMKE ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölge de güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri otomobilde sıkışan vatandaşlar cansız bedenini sıkıştıkları yerden çıkardı.

Kazadan dolayı ulaşıma kapanırken, bölge yapılan incelemenin ardından olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

ile ilgili tahkikat başlatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra tren yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazadan dolayı Kars Tren Garı'nda bekletilen Doğu Ekspresi'de seferi de gecikmeli yapıldı.

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