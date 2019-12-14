Özel harekat polislerinden Gaziosmanpaşa'da operasyon

Emniyet ekipleri Gaziosmanpaşa'da silahlı bir kişinin peşine düştü. Bir evin bodrumunda silahlıyla görülen kişiyi yakalamak için özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.

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