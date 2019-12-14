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Özel harekat polislerinden Gaziosmanpaşa'da operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN OPERASYON

Emniyet ekipleri 'da silahlı bir kişinin peşine düştü. Bir evin bodrumunda silahlıyla görülen kişiyi yakalamak için polisleri de bölgeye sevk edildi.

'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine polisleri de sevkedildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.

Detaylar gelecek...

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