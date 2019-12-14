Özel harekat polislerinden Gaziosmanpaşa'da operasyon
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Emniyet ekipleri Gaziosmanpaşa'da silahlı bir kişinin peşine düştü. Bir evin bodrumunda silahlıyla görülen kişiyi yakalamak için özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi.
Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.
Detaylar gelecek...
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