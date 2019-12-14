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Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
TAZİYE YOLUNDA ACI SON! BELEDİYE BAŞKANININ SEKRETERİ...

'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin çarpışması sonucu Başkanı'nın sekreteri ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, bir çocuğu yaralandı

'den istikametine giden Mustafa Köseoğlu (39) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, -Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, 'in (51) kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.

2 ÇOCUĞU CAN VERDİ

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ BİLGİ ALDI

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı. Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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