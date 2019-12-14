Çocuklarını dövüp paralarını çaldı! Üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Çetin Başak'ın (45), farklı sağlık sorunları bulunan 3 çocuğundan birini dövdüğü ortaya çıktı. evdeki 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E. (45) adlı bakıcı kadın, Başak'ın kendisine şiddet uygulama ihtimali olduğunu ileri sürerek koruma kararı aldırdı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 çocuğuyla yaşayan Çetin Başak iddiaya göre, külseratif kolit, görme kaybı ve hafif düzeyde zeka geriliği bulunan oğlu A.M.B.'nin (16) hastanede yattığı dönemde, hasta bakıcı aracılığıyla A.E. ile tanıştı. Başak, kalacak yeri olmadığını söyleyen kadınla, çocuklarına bakıcılık yapması için anlaştı. A.E., barınma ve yeme-içme ihtiyacının karşılanması karşılığında Başak'ın çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Çetin Başak, A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir davranışını görmediği için önceleri kamera kayıtlarını izlemedi.
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