Sahte içki üreticilerine son yılların en büyük operasyonu

Sahte içkiden dolayı hayatını ve görme yetisini kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sılların en büyük operasyonunda İstanbul merkezli 8 ilde 80 kişinin gözaltına alındı.

27 kişi öldü, onlarca kişi kör oldu! Son yılların en büyük operasyonu yapıldı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının ardından 2019 yılı başında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ilk etabında, lüks gece kulüpleri, balıkçı restoranları, ocak başı restoranlar, barlar, içkili lokantalar ve tekel büfelerinin de arasında bulunduğu 602 işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 147 işyerine adli ve idari işlem yapıldı.



Bu denetimlerde polis organize bir yapının sahte içkileri üreterek Türkiye genelinde sattığı yönünde bilgilere ulaştı.



Bu bilgilere ulaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan geniş kapsamlı bir araştırma talimatı verdi. Aylar süren çalışmanın ardından yapılan araştırmadaki tespitlere göre, sahte içki hazırlanması aşamasında suç örgütü içindeki gruplar metil ve etil alkol, şişe tedarik edenler, bandrol ve etiket sağlayanlar ve kapak temin edenler olarak 4 gruba ayrılıyordu. Bu tespitlerin yapılmasının ardından soruşturma genişletildi. Sahte içkilerin sadece İstanbul'da üretilmediği bir çok ilde üretilerek piyasaya sürüldüğü anlaşıldı. Çete, sahte içkileri ucuza yapmak için ölümcül metil alkol kullanıyordu. Metil alkol dev tanklarında kaynatıp damıtarak Tersiyer Butil Alkol(TBA) elde ediliyordu. Matbaalarda hazırlanan sahte TAPDK bandrolleri veya temin ettikleri orijinal bandrolleri kullanıyordu. Türk Hava Yolları, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiket bastırıp kullanarak ürettikleri içkilerin 'export' ya da 'freeshop'tan satın alınmış algısı oluşturuluyordu. Üretilen içkiler filelenerek lüks bir imaj veriliyordu.





POLİSLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY

Yapılan denetimlerdeki bir olay polisin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Ekipler, Sarıyer'de lüks bir restoran bara denetim için gitmişti. Bu mekanda polis çok sayıda sahte içki ele geçirdi. Bunun üzerine müşterilere şikayetçi olup olmadıkları soruldu. Müşterilerden şikayetçi olan çıkmadı. Polis, işyeri sahibi hakkında adli ve idari işlem yaptı.



80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, uzun soluklu teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eş zamanlı 40 imalathanenin de arasında bulunduğu 147 adres basıldı. 113 şüpheliden çete elebaşı ve 4 yabancı uyruklu kişinin de arasında bulunduğu 80 kişi gözaltına alındı.

Çeteye metil alkol veren bir kimya şirketinin de arasında bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, yapılması halinde 1.5 milyon şişe sahte içki üretilebilecek 256 bin litre metil alkol, 33 bin 964 şişe sahte içki, 427 bin 51 içki etiketi, 1 milyon 177 bin 73 adet sahte bandrol, bin 355 yabancı bandrol, 460 bin 3 adet içki kapağı, 64 bin 891 adet boş şişe, 197 bin içki şişesi mantar tıpası, 500 adet THY etiketi, 80 boş bidon, 2 tabanca, 71 mermi, 2 av tüfeği, içki dağıtımında kullanılan 10 araç ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçti.



Ele geçen alkol ve içkilerin 14 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirlenirken, gözaltındaki 80 kişinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. Ele geçen metil alkol ve içkiler Emniyet bahçesinde sergilendi.

SAHTE İÇKİDEN 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'de yılbaşından bu yana 7 ilde 27 kişinin hayatını kaybetmesine, bazı kişilerin de görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olan metil alkol, insan yaşamını tehdit ediyor.

Boya maddelerinde, parfümlerde ve yağ sökücü gibi kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılan metil alkolle yapılan sahte içkiler, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına rağmen can aldı.

Erken teşhisle yaşamın kurtarılabildiği metil alkol zehirlenmelerinde şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma ve çift görme gibi belirtilerle hastaneye başvuranlardan bazıları kalıcı sağlık sorunlarına maruz kaldı.

Yapılan mücadelelere rağmen bu yılın ocak ayından itibaren metil alkol zehirlenmesinden Adana'da 12, Mersin'de 8, Diyarbakır'da ve Yalova'da ikişer, Niğde, Denizli ve Aydın'da da birer kişi yaşamını yitirdi, hastanelerde tedavi edilen çok sayıda kişide görme kaybı oluştu.

Güvenlik güçlerinin yılbaşından bu yana sürdürdüğü operasyonlarda imalathaneye dönüştürülmüş evler, merdiven altı tesisler, restoranlar ve ahır gibi çeşitli mekanlarda tonlarca litre sahte içki ve metil alkol ele geçirildi.

"METİL ALKOLÜN 20 MİLİLİTRESİ ÖLDÜRMEYE YETİYOR"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, yaptığı açıklamada, bu yıl sadece kendi hastanelerine yaklaşık 40 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğunu söyledi.

Başvuranlardan bazılarının hayatını kaybettiğini, bazılarında da görme bozukluğu oluştuğunu belirten Sebe, "Tabii ki alkolün zararları belli. Alkol hem karaciğere hem göze zararlı, kronik sorunlar oluşturuyor." dedi.

Sebe, "merdiven altı" diye tabir edilen üretim yerlerinde yapılan alkollü içkilerin ise sağlık için daha büyük tehlike olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Metil alkolün 20 mililitresi yani ortalama bir çay bardağının 4'te 1'i kadarı öldürmeye yetiyor. Kişinin yapısı da etkili ama bu oran hastayı öldürmeye, kör etmeye yeterli olacak bir miktar. Metil alkolü, etil alkolden ayırmak, renginden, tadından, kokusundan tanımak imkansız. Alkol aldıktan sonra baş ağrısı, bulanık görme, nefes darlığı, soluk alışverişinde hızlanma, aşırı kusma ve bilinç bozukluğu gibi durumlar varsa mutlaka hemen hekimlere başvurması gerekiyor. Kişi, mutlaka içki içtiğini de söylemeli. Bundan utanıp söylemeyenler de oluyor, bu da yanlış tedaviye yönlendirebilir."



Erken teşhisin önemine değinen Sebe, vatandaşların metil alkol zehirlenmesi şüphesi duyduklarında ilk 24 saatte sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.

AA