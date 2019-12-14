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Mersin'de tefeci operasyonu! Çetenin lideri ''Hanımağa'' yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
''HANIMAĞA'' YAKALANDI

'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 'Hanımağa' lakaplı kadının da tutuklandığı operasyonda, 3 kişi kararıyla, 6 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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