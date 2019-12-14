Sivas'ta acı olay! Avlanırken kardeşini vurdu
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Sivas'ta acı olay! Yıldızeli ilçesinde av sırasında ağabeyi tarafından yanlışlıkla vurulan kişi hayatını kaybetti.
G. A. (30) ve kardeşi Necati A. (23), ilçeye bağlı Kaman ve Ortaklar köyleri arasında mevkiye ava gitti.
Av sırasında G.A'nın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu saçma isabet eden Necati A. yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necati A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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