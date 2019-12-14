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Sivas'ta acı olay! Avlanırken kardeşini vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019
AVLANIRKEN KARDEŞİNİ VURDU

'ta acı olay! Yıldızeli ilçesinde sırasında ağabeyi tarafından yanlışlıkla vurulan kişi hayatını kaybetti.

G. A. (30) ve kardeşi Necati A. (23), ilçeye bağlı Kaman ve Ortaklar köyleri arasında mevkiye ava gitti.

sırasında G.A'nın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu saçma isabet eden Necati A. yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necati A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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