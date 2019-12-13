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Yılbaşı öncesi Diyarbakır'da 500 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
YILBAŞI ÖNCESİ 500 BİN TL'LİK KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

öncesi kaçakçılara karşı operayonlarını sıklaştıran emniyet ekipleri 'da ses getiren operasyonda imza attı. Diyarbakır'da yeni yıl öncesi yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan öncesi satışına yönelik il genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda 10 Aralık'ta Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde bir işyerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda bin 805 şişe viski, 206 şişe votka, 158 şişe rakı olmak üzere toplam 2.169 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

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