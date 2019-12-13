Beykoz’da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu
Beykoz’da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu. Isınmak için açtıkları tüpten sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beykoz Kaynarca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, bir evde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleri bulundu. V.D. (64) ile F.Ç.'nin (47) dün gece saatlerinde ısınmak için açtıkları tüpten sızan gaz nedeniyle öldükleri ileri sürüldü. Öte yandan, şahısların haklarında kayıp ilanı olduğu tespit edildi.
Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Eve girerek cesetlerle karşılaşan mahalle sakini, "Telefonu aradı çocuğum, cevap vermediler. Gece burada bağırdılar cevap vermediler. İçeri bakalım orada olabilirler dediler. Keserle kapıyı zorladık açamadık. Kapıyı açtık girdik, baktık biri koltukta yatmış. Kafası kanlıydı biraz. Bir de kadın vardı yanında. Üstü örtülmüş. Gaz kokusu vardı. İkisi de ölmüştü. Tüp de içeride" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
- Kimse bu kadarını beklemiyordu! Öyle bir şey yaptı ki...
- Kabusu yaşadılar! 1'i ağır, 3 yaralı
- Yılbaşı öncesi 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçirildi
- En vahşi fuhuş çetesi! Kaynar su ile cezalandırmışlar...
- Herkesi şaşırtan taktik! Toprağın altına girdi ve...
- Şafak vakti baskın! Tek tek yakalandılar
- TIR, yolcu indiren otobüse çarptı
- FOX TV yalanı formatladı! Yemekteyiz'in eski elemanı...
- Başkan Erdoğan'a Kur’an emanet etmişti! Hikayesini anlattı
- Son dakika: Türkiye ekonomisine güven artıyor...
- Ekim ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
- Borsa İstanbul, 111 bin puanı aştı! Nisan 2018'den bu yana en yüksek açılışını yaptı
- Son dakika: FETÖ'den Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını alan şahıslara operasyon
- Son dakika: Adana'da düğmeye basıldı! DEAŞ'a operasyon...
- Beşar Esad rejimi ile PYD-PKK ile arasında 'özerklik' pazarlığı!
- Son dakika: Herkesin gözü orada! Trump için karar veriliyor...
- Endonezya'da şiddetli yağış sonrası sel: 2 ölü
- Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı
- Son dakika: Jeremy Corbyn istifa edeceğini duyurdu
- İngiltere seçim sonuçları belli oldu mu? 2019 İngiltere seçimlerini kim kazandı?
- Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in 2.turdaki muhtemel rakipleri…