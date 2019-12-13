Kayseri'de bir TIR yolcu indiren otobüse çarptı
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Kayseri'de kontrolden çıkan bir TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarptığı açıklandı. Meydana gelen kaza sonucu 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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