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Şırnak'ta korkunç olay! 13 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladılar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BOĞAZINDAN BIÇAKLADILAR..

'ın ilçesinde 13 yaşındaki çocuk okul yolunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Çocuğun boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin nedeniyle işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, evinden Yenişehir Ortaokuluna gitmek için çıkan Ferhat Şengil, okul yolunda hareketsiz bulununca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Şengil'in boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve olay yerinde öldüğü belirlendi.

Şengil'in cesedi otopsi için Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

CİNAYETTE KAN DAVASI İHTİMALİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cinayetin nedeniyle işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

'de 22 Mart'ta aralarında husumet bulunan Şengil ve İsaoğlu aileleri arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden iki kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal İsaoğlu (27) 25 Mart'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü amacıyla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Hastane önüne gelen karşı taraftan 5 kişinin, ailelerinden iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle bıçaklı saldırısı sonucu İsaoğlu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çıkan arbedede bir polis memuru da yaralanmıştı.

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