Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an! Annenin evlat deparı kamerada
Bursa’da yokuş aşağı kaçan bisikletin üzerindeki kızını kurtarmak için peşinden depar atan annenin zor anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Son sürat duvara çarpmak üzere olan küçük kızı, servis şoförü kurtardı.
Olay, Bursa'daki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Annesi ile birlikte sokakta bisiklet binen küçük kız, kaşla göz arasında bayıra doğru yöneldi. Biranda hızlanmaya başlayan bisiklete yetişmeye çalışan annesinin de tüm çabaları çaresiz kaldı. Dört yol ağzının bulunduğu kavşağa doğru hızla ilerleyen bisikleti yakalamak için depar atan ancak yetişemeyen annenin imdadına servis şoförü yetişti. Minibüsü olduğu yere park eden servis şoförü, indiği gibi kızı hızlanan bisikletin üzerinden aldı. Soluk soluğa kızının yanına giden anne, büyük şok yaşadı.
"KÜTLE GİBİ KUCAĞIMA DÜŞTÜ"
Yaşadığı anın saniyeler içerisinde geliştiğini ifade eden Şeref Özdemir, "Minibüsü garaja çekecektim. Çocuğu görmedim. Okulun önünden bir kadının bayır aşağı koştuğunu görünce çocuğu önünde fark ettim. El frenini çektiğim gibi kızı kurtarmak için hamle yaptım. Çok şükür bir kaza yaşanmadan olayı atlattık. O an dört yol ağzından hiçbir aracın geçmemiş olması da büyük bir faciayı önledi. Anne ve kızı çok büyük şoktaydı. Kız ağlamıyordu. Kütle gibi kucağıma düştü. Annesi bile 2-3 gün sonra teşekküre geldi" dedi.
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