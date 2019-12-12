Ankara'da, 'ihale çetesi'nin lideri yakalandı
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
Ankara'da, mezat salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelleyen, yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği ve organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen firari V.A., yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mezat salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edilen organize suç örgütüne, Ekim ayında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.
Gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden bugüne kadar 79'u yakalandı.
Firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polisin, dün Ankara'da örgüt lideri olduğu V.A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladığı öğrenildi. V.A.'nın emniyette sorgusunun sürdüğü belirtilirken, soruşturma kapsamında toplam 23 kişinin tutuklandığı bildirildi.
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bülent duman
bunları madene gönderin cezaevinde rahat durmazlar bildiklerini okurlarcevapla 12.12.2019 16:01
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