12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da, 'ihale çetesi'nin lideri yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
'İHALE ÇETESİ'NİN LİDERİ YAKALANDI

'da, salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelleyen, yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği ve organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen firari V.A., yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edilen organize suç örgütüne, Ekim ayında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden bugüne kadar 79'u yakalandı.

Firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polisin, dün Ankara'da örgüt lideri olduğu V.A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladığı öğrenildi. V.A.'nın emniyette sorgusunun sürdüğü belirtilirken, soruşturma kapsamında toplam 23 kişinin tutuklandığı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
b&#252;lent duman bülent duman

bunları madene gönderin cezaevinde rahat durmazlar bildiklerini okurlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.12.2019 16:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN