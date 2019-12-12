12 Aralık 2019, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı geldi | 12 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ

12 Aralık 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, , , Batı Karadeniz, Doğu ve ile , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, , , 'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 12 Aralık 2019 Perşembe tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, , , Batı Karadeniz, Doğu ve ile , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, , , 'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, , , , Gaziantep, , , 'nın güneyi ve 'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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