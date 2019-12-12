İstanbul'da lüks rezidansta bavul cinayeti
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
İstanbul'un Maltepe ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polis merkezine teslim olan şüpheli, cinayet işlediğini itiraf etti. Eve giren ekipler, kadının bavula konulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.
Alınan bilgiye göre, müteahhit Abdulselam G. (29), polis merkezine giderek iki gün önce tartışığı Didem Mengü'yü (30), Cevizli Mahallesinde birlikte yaşadıkları evde başını duvara ve yere çarparak öldürdüğünü söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Can alan feci kaza!
- Korkulan olmadı, alarm seviyesi düşürüldü
- Askeri uçağın enkazına ulaşıldı! İlk görüntü geldi...
- Polis hepsini topladı!
- Umut Bilgi'nin babası konuştu
- İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
- Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
- Ülke genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı
- Dikkat salgın var! İstanbul'da ilaç tükendi...
- Şırıngalı çikolata bir can daha aldı
Daha Fazla Gör
- Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız
- NATO'dan 70. yıla özel klip
- Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
- Türkiye, Libya ile yapılan 'Akdeniz anlaşması'nın tescili tescili için BM'ye bildirimde bulundu
- Halkın yararına olan projeleri iptal eden CHP'li İmamoğlu'ndan yandaş sanatçıların cebini doldurma bütçesi
- Çorum'da kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi! Başkan Erdoğan, Çorum Valisi'nden bilgi aldı
- Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon! 3 kişi yakalandı
- Türkiye'nin Libya anlaşması, Doğu Akdeniz'deki tüm planları bozdu, haritaları değiştirdi
- Bloomberg’den çarpıcı anket: Türk ekonomisi büyüyecek! Büyümede en pozitif görünüm Türkiye’de
- Siirt’in Pervari'de JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon! A Haber operasyon hazırlılarını canlı yayınladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Burada yapılacak tetkiklerde...
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?