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İstanbul'da lüks rezidansta bavul cinayeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
İSTANBUL'DA LÜKS REZİDANSTA BAVUL CİNAYETİ

'un ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra teslim olan şüpheli, işlediğini itiraf etti. Eve giren ekipler, kadının bavula konulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, müteahhit Abdulselam G. (29), giderek iki gün önce tartışığı Didem Mengü'yü (30), Cevizli Mahallesinde birlikte yaşadıkları evde başını duvara ve yere çarparak öldürdüğünü söyledi.

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