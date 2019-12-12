İstanbul'da lüks rezidansta bavul cinayeti

İstanbul'un Maltepe ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polis merkezine teslim olan şüpheli, cinayet işlediğini itiraf etti. Eve giren ekipler, kadının bavula konulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, müteahhit Abdulselam G. (29), polis merkezine giderek iki gün önce tartışığı Didem Mengü'yü (30), Cevizli Mahallesinde birlikte yaşadıkları evde başını duvara ve yere çarparak öldürdüğünü söyledi.