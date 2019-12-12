İstanbul'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Silivri’nin Büyükkılıçlı Mahallesi ile Sinekli yolu üzerinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, öğle saatlerinde Büyükkılıçlı İSTAÇ döküm istasyonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgen D. yönetimindeki motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit etti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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