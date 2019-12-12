Ülke genelinde eş zamanlı okul servisi denetimi! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. 525 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 412 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 276 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması' yapıldı. 46 bin 925 personelin katıldığı uygulamada, 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. Kurallara uymayan 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi. Aranan 946 aranan şahıs yakalandı.

"EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİNİ..."

Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması'' kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerler, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 11.12.2019 tarihinde 11:00-15:00 ile 19:00-21:00 saatleri arasında okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Ayrıca 07:00-09:00, 12:30-13:30 ile 15:00-18:00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi.

37 BİN 76 SERVİS ARACI DENETLEDİ

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi, 525 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 412 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 276 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.

35 BİN 352 UMUMA AÇIK YER DENETLENDİ

Ayrıca; 15 bin 183 okul çevresi kontrol edildi, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde gün boyunca 35 bin 352 umuma açık yer denetlendi. Bu denetimlerde 235 işyeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 8 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

ARANAN 946 ŞAHIS YAKALANDI

Umuma açık yerlerde bulunan 389.484 şahıs sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 21 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 60 yaralama, 42 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 20 tehdit, 7 hakaret, 12 kayıp çocuk, 537 yoklama kaçağı-bakaya, 219 diğer suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı, dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

13 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 956 adet mermi/fişek, 9 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca elde edildi. 507 gr eroin, 15 gr. esrar, 129 gr. sentetik uyuşturucu, 6.301 paket kaçak sigara, 144 lt. kaçak içki, 17 bin adet tütün doldurulmuş macaron ve 161.036 gr. macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.



