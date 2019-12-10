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Son dakika: Konya'da çöken evde 2'si çocuk 3 kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
KONYA'DA ÇÖKEN EVDEN ACI HABER!

Son dakika haberine göre; 'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Son dakika: Konya'da çöken evde 2'si çocuk 3 kişi öldü SON DAKİKA: KONYA'DA ÇÖKEN EVDE 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda , itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Çalışmalar sonucunda 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinden gelen ilk kareler:


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