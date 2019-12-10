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10.12.2019
Son dakika: Konya'da çöken evde 2'si çocuk 3 kişi öldü
Son dakika haberine göre; Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Çalışmalar sonucunda 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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