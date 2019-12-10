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10.12.2019

Son dakika: Konya'da çöken evde 2'si çocuk 3 kişi öldü

Son dakika haberine göre; Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Çalışmalar sonucunda 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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