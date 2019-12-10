BİZE ULAŞIN
10.12.2019
Konya Karatay’daki bina neden çöktü? Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’tan flaş açıklamalar
Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Toprak "Eski olmasında kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Yığma bir bina..." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.