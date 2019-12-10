10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Oğlunun böbreğiyle hayata tutunan baba, evlat acısına dayanamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
TÜRKİYE BU BAKIŞLA TANIMIŞTI! DAYANAMADI

'ta 28 yaşındaki babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı. Cevat Yıldız, bugün oğlunun yanına defnedildi.

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası 'a böbreğini veren , nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

HAYATA VEDA ETTİ

Tayfun Yıldız, 29 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü 'daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.

OĞLUNA SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKMUŞTU

Cevat Yıldız'ın, oğlu Tayfun Yıldız'ın cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlemişti. Cevat Yıldız cenaze namazında gözyaşlarını tutamamıştı. Cevat Yıldız, Gümeli beldesinde kılınan cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN